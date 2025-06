Frecciata SHOCK di Frattesi a Inzaghi: “Addio nell’aria”

La finale di Champions League è stata da dimenticare per tutta l’Inter, ma per Davide Frattesi la frustrazione è stata incontrollabile. Il centrocampista, infatti, ha chiesto spiegazioni a Simone Inzaghi dopo il fischio finale per essere rimasto in panchina tutta la gara.

Frattesi ha poi rincarato la dose sul proprio profilo Instagram, esprimendo il suo rammarico per la partita e sottolineando il suo fastidio in modo eloquente: “Ieri avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli , e il fatto di non averlo potuto fare fa male”. Una frecciata neanche troppo velata all’allenatore.

Questo episodio, allora, potrebbe portare all’addio che, come racconta La Gazzetta dello Sport, è nell’aria ormai da 6 mesi, con diverse voci già nel mercato di gennaio. In caso di permanenza di Inzaghi sembra ormai inevitabile, mentre un nuovo allenatore, più affine al gioco di Frattesi, potrebbe cambiare le prospettive.