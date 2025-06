Buffon si scaglia contro Acerbi dopo il rifiuto a Spalletti

Francesco Acerbi ha deciso di rifiutare la convocazione della Nazionale Italiana, come comunicato dal commissario tecnico, Luciano Spalletti. Il difensore dell’Inter ha poi spiegato le sue motivazioni sui propri profili social, lasciando intendere di non aver gradito alcune frasi del ct in passato.

Sull’argomento è intervenuto anche il capodelegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon. L’ex portiere ha commentato in modo duro la decisione di Acerbi, sottolineando l’importanza di un rifiuto del genere e le responsabilità di tale scelta.

Queste le sue parole a Rai Sport:

“Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l’Italia. Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi. Per un certo periodo della nostra vita abbiamo l’onore di poter rappresentare l’Italia. Quel valore è imprescindibile: il valore unico è la maglia azzurra e il poter rappresentare il nostro movimento”.