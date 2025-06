Oaktree pensa già al sostituto di Inzaghi: “Due requisiti”

L‘Inter si prepara a ore decisive per quanto riguarda il futuro. Dopo la batosta in finale di Champions League, il mondo nerazzurro prova a girare pagina, ma c’è una questione che va risolta nel minor tempo possibile: il futuro di Simone Inzaghi.

L’incontro decisivo è imminente e lì il tecnico dovrà dare una risposta. Nel frattempo, in casa interista non si starebbe con le mani in mano, come raccontato dal Corriere dello Sport. Oaktree, infatti, sarebbe molto attiva e presente in questi giorni, per quella che si presenta come un’estate di svolta per il club e per la proprietà americana.

Secondo il quotidiano romano, già sabato notte ci sarebbe stata una riunione per pianificare le prossime mosse dell’Inter. Tra queste c’è anche la ricerca di un possibile nuovo tecnico. “L’allenatore candidato a subentrare a Simone Inzaghi dovrebbe soddisfare due requisiti”, così si legge.

Quali sono? Dovrebbe essere in linea con la proprietà sulle strategie di mercato e adattarsi all’attuale struttura della squadra, lavorando in continuità con l’attuale progetto tecnico. Il profilo perfetto in questo senso sarebbe quello di Cesc Fabregas, ma altri nomi al vaglio sarebbero Chivu, Palladino, Vieira e De Zerbi.