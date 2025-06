Delusione Esposito in finale: la reazione nel post gara è da applausi

Francesco Pio Esposito è stato tra gli ultimi a mollare nello Spezia, ma non è bastato per centrare la promozione in Serie A. Il suo gol del 3-1, il numero 19 in stagione, che gli ha fatto vincere il titolo di capocannoniere di Serie B, ha dato il la a una rimonta disperata, nella finale play-off contro la Cremonese.

Alla fine, però, la gara è terminata 3-2 per i lombardi. Una grande delusione per il classe 2005 dell’Inter, che anche nel post gara ha dimostrato quanto ci tenesse a conquistare la promozionei in Serie A con lo Spezia. Esposito, infatti, è andato sotto la curva dei tifosi liguri praticamente in lacrime, quasi a chiedere scusa per l’obiettivo fallito, mostrando grande personalità nonostante la giovanissima età.

Questo il video pubblicato da DAZN: