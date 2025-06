Pedullà: “Perché Inzaghi e l’Inter NON possono proseguire”

Sono ore decisive per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ipotesi dell’addio sembra aver preso maggiormente piede dopo la brutta sconfitta in finale di Champions League, ance se una decisione definitiva verrà presa nell’incontro che andrà in scena domani.

Intanto, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione del tecnico, evidenziando come la scelta andrà fatta in tempi brevi e come per Inzaghi possa essere difficile proseguire all’Inter dopo quanto accaduto con il PSG.

Queste le sue parole in merito:

“Credo che sarebbe complicato ripartire perché è stata una sconfitta umiliante, sei stato preso a schiaffi, non ti perdonerebbero nulla. Ammesso che ti stiano perdonando qualcosa adesso. Al primo pareggio o sconfitta sarebbe peggio di prima. È stato un ciclo proficuo, sono arrivati dei trofei, uno scudetto vinto, due finali di Champions… È vero che il percorso lo dimenticano tutti quando a casa non porti l’arrosto, se questo arrosto diventa fumo è complicato pensare al percorso quando sei scaraventato dall’altra parte in quel modo”.