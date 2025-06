L’Inter cambia strategia sul mercato: “Niente rivoluzione”

La finale di Champions League persa in malo modo lascerà sicuramente cicatrici importanti in casa Inter. L’obiettivo è voltare pagina il prima possibile: in primis andrà chiarito chi sarà l’allenatore, con le ipotesi sul sostituto di Inzaghi che prendono piede; al tempo stesso, andranno fatte valutazioni importanti su quale sarà la rosa per la prossima stagione.

In questo senso, però, la dirigenza sembra aver già oggi le idee chiare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la scelta ci sarebbe già: “Niente rivoluzione”, come titola il quotidiano. Una strategia che sembra essere in controtendenza rispetto a quanto emerso negli scorsi mesi, in virtù anche della volontà di Oaktree di ringiovanire la rosa.

Tuttavia, come spiega la Rosea, l’idea della dirigenza è quella di portare profili nuovi, ma creando un giusto mix tra vecchi e giovani, perché solo così si può pensare di continuare a vincere trofei. Ecco perché tutti i big dell’attuale rosa verranno riconfermati, con l’Inter convinta del desiderio di riscatto dopo la brutta finale di Champions League.