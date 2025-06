“Juve attiva su Inzaghi”: cosa sta succedendo con l’Inter

La posizione dell’Inter sul futuro di Simone Inzaghi non sembra essere cambiata, nonostante la brutta sconfitta incassata in finale di Champions League. A essere diversa oggi, però, potrebbe essere la volontà del tecnico, che già domani dovrebbe sciogliere i dubbi sul suo futuro.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vicenda, specificando come l’offerta dall’Arabia Saudita sia di tale portata da rendere l’addio lo scenario più probabile al momento. Al tempo stesso, però, il quotidiano ha fatto un’altra rivelazione molto importante sul futuro di Inzaghi.

Sull’allenatore, infatti, ci sarebbe anche la Juventus. Questo quello che si legge sulle colonne del giornale:

“Gli ultimi rumors, recepiti anche nella sede dell’Inter, parlano di una Juve non solo vigile sulla situazione Inzaghi ma anche attiva nell’esplorare lo scenario, almeno fi no a quando non è intervenuto il ribaltone dirigenziale alla Continassa”.