Addio Inzaghi: come cambia la volontà dell’Inter dopo la finale

Saranno ore decisive in casa Inter per capire quale sarà il futuro sportivo del club. La brutta sconfitta contro il Paris Saint-Germain, infatti, potrebbe aver lasciato delle ferite profonde e, mai come in questo momento, il destino di Simone Inzaghi potrebbe essere tontano da Milano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il vertice decisivo potrebbe arrivare già domani e, al momento, Inzaghi sarebbe tentato di mollare dopo la grande delusione, per abbracciare la ricchissima proposta dell’Al-Hilal, da 25 milioni netti di ingaggio per tre anni. Tuttavia, la permanenza non sarebbe ancora un’opzione da escludere, anche solo per orgoglio personale, per il percorso fatto quest’anno.

Dal canto proprio, la posizione dell’Inter non sarebbe cambiata dopo la brutta figura in finale di Champions League: se Inzaghi vorrà restare, sarà lui l’allenatore dell’Inter per la stagione 2025/2026. Il tecnico otterrebbe anche il rinnovo di contratto fino al 2027. I nerazzurri attendono la decisione del tecnico.