Infortunio per Bisseck in finale: c’è l’annuncio UFFICIALE

Nella serata nerissima dell’Allianz Arena, le brutte notizie per l’Inter non sono arrivate solo dal punto di vista del risultato. Nella finale di Champions League, infatti, tutto è girato storto, come testimoniato dall’ingresso in campo di Yann Bisseck. Il tedesco è uscito al 62′ del secondo tempo contro il PSG, dopo essere entrato in campo da soli 8 minuti.

Bisseck è uscito dal campo per un problema muscolare alla parte posteriore della coscia e sarà costretto a saltare anche gli impegni con la Germania. Lo ha comunicato ufficialmente la nazionale tedesca, che al suo posto ha convocato Kehrer, per i due impegni nelle fasi finali della Nations League.

L’infortunio e le condizioni di Bisseck andranno valutati con attenzione, dal momento che fra non troppi giorni l’Inter dovrà partire per gli Stati Uniti, in vista del Mondiale per Club. L’esordio dei nerazzurri è previsto il 17 giugno, ore 3 italiane, contro il River Plate.