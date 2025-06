Sarà difficile archiviare una finale di Champions League persa per 5-0 senza strascichi. Martedì, secondo varie indiscrezioni, dovrebbe essere il giorno in cui l’Inter e Simone Inzaghi si siederanno al tavolo per discutere cosa è successo, del percorso fatto fin qua e soprattutto cosa si potrà fare in futuro. All’incontro si arriva con la dirigenza che continua a ribadire di voler confermare l’allenatore dandogli ciò che chiede, l’allenatore invece solleva dei dubbi e cercherà di fare “il bene dell’Inter”, dice.

Nel frattempo, col passare delle ore, sembra prendere sempre più quota l’ipotesi di un addio del tecnico della seconda stella. “La prestazione lascia scorie anche per il futuro imminente di Simone Inzaghi – dice il giornalista Fabrizio Romano –. L’Al-Hilal continuava ad insistere ed aspettare. Adesso, con l’Inter che rientra a Milano, c’è bisogno di confrontarsi. Da Marotta sono arrivate parole confortanti, però da quanto ci risulta è che il confronto sarà un confronto in cui le possibilità di separazione tra Inzaghi e l’Inter restano assolutamente concrete. Perché l’Al-Hilal sta aspettando una risposta, l’offerta è sul tavolo, da domani Inzaghi potrà parlare anche con l’Al-Hilal e affrontare tutti i discorsi che riguardano un progetto che può coinvolgere tanti calciatori importanti: piacciono Osimhen, Theo Hernandez e tanti altri. Si può entrare nel vivo per calciatori e contratti, e si può ricevere una risposta definitiva da parte di Inzaghi. Chiaramente le possibilità di separarsi dall’Inter dopo un 5-0 diventano più concrete. La possibilità di una separazione va assolutamente presa in considerazione”.

Quindi per il futuro:” Per quanto riguarda l’eventuale sostituto, ne parleremo. Possiamo però confermare che uno degli allenatori più apprezzati è Cesc Fabregas. Apprezzato da tempo e sembra che il feeling sia lo stesso, è sempre stato un grande estimatore di Inzaghi e di quello che l’Inter sta facendo. Ma per liberarlo dal Como sono discorsi non semplici. Dovrebbe essere Fabregas stesso a spingere per separarsi dal Como e andare all’Inter. Il Como gli ha fatto una proposta di rinnovo per un nuovo contratto”.