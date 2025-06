Nel post-partita amaro di Monaco di Baviera, Simone Inzaghi ha sostanzialmente annunciato il secondo acquisto dell’Inter dopo quello del centrocampista Petar Sucic. Il tecnico dell’Inter, nella conferenza stampa al termine della finale di Champions League, ha risposto così alla domanda sulla pianificazione della prossima estate: “Si riparte da una società forte che abbiamo alle spalle che ha già fatto due acquisti per la prossima stagione, che sa che dovrà farne altri però sono sempre stati con noi perché non ci hanno mai fatto mancare nulla. Stasera erano con noi, dal presidente a tutti i dirigenti, erano delusi come tutti noi. Ma hanno detto che sono orgogliosi di quello che ha fatto l’Inter in queste 59 partite. Adesso c’è tanta amarezza, ma poi si ragionerà con calma e si ripartirà con tantissima convinzione. Dobbiamo ripartire tutti insieme con la società che ci supporta ed è forte”.

Il secondo acquisto di cui parla Simone Inzaghi è chiaramente Luis Henrique, esterno brasiliano in arrivo dal Marsiglia per circa 25 milioni di euro complessivi che nelle prossime ore sarà ufficializzato.

Allo stesso tempo il tecnico ha anche ribadito la necessità di fare altre operazioni. Tema che sarà al centro della discussione con la società in programma per martedì, con la sensazione crescente però di un addio dell’allenatore piacentino.