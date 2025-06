L’Inter RADDOPPIA il colpo in attacco per convincere Inzaghi

Tempo di bilanci in casa Inter dopo la sconfitta in Champions League. I nerazzurri, però, non avranno troppo tempo per leccarsi le ferite, visto l’imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti. Per questo motivo, non solo andrà chiarito al più presto il futuro di Inzaghi, ma anche quali saranno i colpi sul mercato.

I due argomenti potrebbero essere collegati, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’attuale stagione ha mostrato come servano degli investimenti importanti, ad esempio in attacco, dove andrà ripensato il reparto alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez.

I nerazzurri sono al lavoro per due colpi. Il primo obiettivo è Rasmus Hojlund del Manchester United, con la possibilità concreta di un prestito con diritto di riscatto. L’altro nome è quello di Ange-Yoan Bonny del Parma, perfettamente in linea con la volontà di Oaktree.

Queste operazioni in entrata potrebbero essere importanti anche per convincere Inzaghi, che come sottolinea la Rosea ha parlato anche del bisogno di rafforzare la rosa dopo la finale di Champions League. Da capire se questi e altri innesti saranno sufficienti a trattenerlo in nerazzurro.