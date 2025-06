Sky ANNUNCIA il ritorno dell’allenatore all’Inter

Quanto era stato prospettato nelle scorse ore, questo pomeriggio è diventato realtà con il divorzio ufficiale tra l’Inter e Simone Inzaghi. L’allenatore non se l’è sentita di andare avanti dopo la durissima sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, ma soprattutto ha deciso di accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal da circa 50 milioni di euro netti per due stagioni.

Le prossime ore, dunque, saranno decisive in casa Inter per la ricerca del nuovo allenatore con Cesc Fabregas a guidare l’elenco dei candidati. Esiste anche la possibilità, però, che tale ricerca possa comportare più tempo del previsto. A tal proposito, come riferito da Luca Marchetti in diretta su Sky Sport, una soluzione potrebbe essere quella di affidare la squadra al tecnico già individuato per l’Under 23 per il Mondiale, per poi ripartire da una nuova figura con l’inizio della prossima stagione.

A tal proposito, è stata confermata la pista Stefano Vecchi per la seconda squadra nerazzurra: “Il Mondiale per Club è sicuramente una data importante, ci sono anche in ballo milioni di euro. Se non dovesse partecipare con il nuovo allenatore, magari potrebbe andare una delle ipotesi fatte. Magari potrebbe farlo Vecchi che tornerà all’Inter e sarà l’allenatore dell’Under 23. Qualche anno fa era stato il traghettatore nella parte finale del campionato nerazzurro nelle ultime giornate. Magari si potrà sondare anche questo tipo di disponibilità. Ma la preoccupazione dell’Inter non è di avere l’allenatore pronto per il Mondiale per Club, ma di averlo pronto per la prossima stagione. Perché un ciclo è finito, quindi bisogna mettere un punto e ripartire”.