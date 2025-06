L’addio di Inzaghi CAMBIA il futuro di questi calciatori

Se da un lato per alcuni punti fermi della rosa dell’Inter la notizia dell’addio di Simone Inzaghi può portare a un cambio del proprio futuro in nerazzurro, dall’altro ci sono alcuni giocatori ai margini che invece potrebbero trarre dei benefici da questo avvicendamento in panchina e guadagnare più spazio.

Per alcuni giocatori può portare anche ad un cambio sul fronte del mercato e far sì che alcuni giocatori già certi della cessione possano invece anche restare se verranno giudicati utili dal nuovo allenatore. Il primo è senza dubbio Davide Frattesi che tra gennaio e oggi è stato più volte etichettato come sicuro partente ma ora potrebbe avere più spazio.

Altri potrebbero invece essere Kristjan Asllani che ha dalla sua la giovane età e magari gli potrebbe essere concessa una nuova chance, Tajon Buchanan che tornerà dal prestito al Villarreal e in caso di arrivo di Cesc Fabregas potrebbe essere molto duttili visto il gioco che fa sugli esterni il tecnico spagnolo e infine nominiamo anche Pio Esposito che può sperare in un allenatore che punti molto sui giovani talenti come lui.