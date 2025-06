6 giocatori che possono salutare dopo l’addio di Inzaghi

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter apre nuovi scenari anche per quanto riguarda il calciomercato perché il nuovo allenatore che si siederà sulla panchina nerazzurra dovrà comunque fare le sue valutazioni e scegliere quali giocatori della rosa si sposino meglio con il suo credo calcistico: ecco quindi chi è in bilico.

Tra i partenti sicuri ci sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa che essendo in scadenza di contratto a giugno avrebbero salutato l’Inter in ogni caso, anche in caso di permanenza di Simone Inzaghi dopo l’incontro odierno con il club. Ce ne sono però altri quattro che adesso sono più a rischio cessione in estate.

Tra questi troviamo giocatori esperti come Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Henrikh Mkhitaryan e Mehdi Taremi che potrebbero dire addio, visto che erano dei fedelissimi di Inzaghi, e anche in ottica del fatto che c’è sempre la volontà di attuare quel processo di ringiovanimento che Oaktree vuole per la rosa dell’Inter.