Zhang inconsolabile su Inzaghi: “Non l’avrei mai fatto”

Il legame e l’ottimo rapporto che c’era tra Steven Zhang e tutti i lavoratori all’Inter non si è interrotto in questi ultimi mesi in cui l’imprenditore cinese ha dovuto lasciare il club nelle mani di Oaktree. E lo ha dimostrato lo stesso ex presidente nerazzurro con un bel messaggio di affetto pubblicato per salutare il tecnico Simone Inzaghi dopo il suo addio alla formazione meneghina. Queste le parole dal profilo Instagram dello stesso Zhang:

Mister, ti ho sempre detto che averti portato all’Inter è stato per me un dono di Dio. Una persona con così tanto valore nel cuore, che vince tanto in campo e che ha sempre trattato tutti con gentilezza. Mi hai aiutato, e hai aiutato la mia Inter in un momento difficile, e sei sempre stato al mio fianco. Ho perfino scherzato con gli altri dicendo che non riesco a immaginare il giorno in cui dovrò cambiare Simone. Fortunatamente, per me quel giorno non è mai arrivato…

Mister, voglio solo dirti le stesse parole che mi hai detto tempo fa:

Io per te ci sarò sempre, come tu ci sei stato per me. Il bene non si dimentica.

La gioia🎊, l’amicizia🫱🏻‍🫲🏼, i trofei 🏆e la stella⭐️…

È stato davvero un bellissimo viaggio insieme a te.

Simone Inzaghi, il mio Mister. Grazie. ❤️