Cosa succede subito dopo l’addio di Inzaghi all’Inter

La giornata di martedì 3 giugno 2025 verrà certamente ricordata dai tifosi dell’Inter per essere quella dell’addio a Simone Inzaghi che ha comunicato alla società la sua intenzione di prendere una nuova strada e andare in Arabia Saudita per guidare l’Al-Hilal in cambio di una ricchissima e faraonica proposta.

Ma cosa succede adesso in casa Inter dopo questa separazione dall’allenatore? Certamente la dirigenza nerazzurra dovrà attivarsi fin da subito per trovare un sostituto di Inzaghi visto che a metà giugno la squadra deve tornare in campo negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Sono due i profili al momento più caldi.

Cesc Fabregas del Como e Roberto De Zerbi del Marsiglia sono in questo momento i due nomi più intriganti per l’Inter ma entrambi per vari motivi non sono semplici da mettere sotto contratto. Tutti e due devono infatti liberarsi dalle attuali squadra e hanno pretese di mercato anche importanti per adeguare la rosa al loro credo calcistico.

Sullo sfondo rimangono altre opzioni, come quella che porta a Cristian Chivu che nell’ultima stagione è subentrato a campionato in corso e ha salvato il Parma in una situazione non facile. L’allenatore rumeno ed ex Primavera Inter resta però al momento più dietro sebbene non possa essere escluso da questa corsa.