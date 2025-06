Inter, sfida con Inzaghi al Mondiale per Club: ecco quando

L’Inter è chiamata a voltare pagina e a iniziare un nuovo capitolo dopo che Simone Inzaghi se ne è andato lasciando senza un proprietario la panchina nerazzurra. In attesa di scoprire quale allenatore sceglierà il club di viale della Liberazione per prendere il posto dell’ex Lazio, è tempo di riflettere già sui prossimi impegni della squadra.

Tra pochi giorni infatti comincerà il Mondiale per Club che vedrà l’Inter impegnata a partire dalla notte tra il 17 e il 18 giugno con la prima partita di questo torneo. Esiste anche la possibilità che i nerazzurri sfidino proprio il loro ex tecnico Inzaghi in questa competizione, visto che sarà lui ad allenare la formazione araba dell’Al-Hilal.

Ci sono 8 gironi e le prime due squadre classificate in ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale: l’Inter è stata inserita nel raggruppamento E mente l’Al-Hilal nell’H. Regolamento alla mano significa che se una delle due arrivasse prima nel suo girone e l’altra seconda si potrebbero incontrare ai quarti di finale, ovviamente dovendo superare prima entrambe gli ottavi.