Inzaghi se ne va con un RECORD assoluto nella storia dell’Inter

Molti tifosi interisti sono rimasti addolorati dalla scelta di Simone Inzaghi di salutare la sua squadra dopo 4 anni per accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal, club saudita che da diverse settimane ha attuato un lavoro di pressing costante per convincere l’allenatore piacentino e la sua famiglia a trasferirsi in Arabia e a prendere parte alla Saudi League.

L’Inter perde così un allenatore capace di portare ben 6 trofei in bacheca durante la sua gestione della squadra ma che è stato capace di stabilire anche un record assoluto nella storia del club nerazzurro. Come riporta Sky Sport, Inzaghi è infatti il primo tecnico di sempre della società meneghina per percentuale di vittorie ottenute.

Per Inzaghi in tutte le competizioni si conta infatti una grandiosa percentuale di vittorie pari al 65% su tutte le gare giocate. Si tratta della più alta di sempre dal 1928/29 ad oggi con alle sue spalle Aldo Olivieri (63,2%), Antonio Conte (62,7%), José Mourinho (62%) e infine Luigi Simoni (61,6%) a completare la top cinque.