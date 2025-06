Fabregas non può allenare l’Inter? Spunta la deroga

In queste ore la dirigenza dell’Inter è chiamata a prendere in tempi brevi una decisione sul nuovo allenatore a cui affidare la panchina della prima squadra, dopo l’addio annunciato da Simone Inzaghi nella giornata di ieri. Uno dei candidati in maggiore rilievo in questo momento è senza dubbio Cesc Fabregas, tecnico del Como.

L’allenatore spagnolo è attirato dall’idea di fare subito il salto in una big e prendere le redini di un’Inter demoralizzata dopo una stagione senza trofei e dopo una pesante batosta in finale di Champions League. Inoltre, l’Inter vorrebbe accelerare i tempi dell’accordo per avere Fabregas subito in panchina al Mondiale per Club il 17 giugno.

Tuttavia, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, per far sì che Fabregas possa allenare l’Inter in una competizione come il Mondiale per Club servirà una deroga visto che il tecnico spagnolo deve ancora completare il corso a Coverciano per ottenere il patentino UEFA Pro mentre gli altri candidati Chivu e Vieira non avrebbero questo problema.