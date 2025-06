“Non ho l’energia”: spunta la RIVELAZIONE su Inzaghi-Inter

Dalle pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport spunta una rivelazione sull’incontro che si è svolto ieri a Milano tra l’ormai ex allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, e la dirigenza del club nerazzurro. Il tecnico piacentino ha annunciato alla società la sua volontà di lasciare l’Italia per accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal.

“Non ho più l’energia per continuare. Non posso più andare avanti, sono stanco, penso che il mio ciclo qui sia giunto al termine”, sarebbero queste le parole – per la rosea – pronunciate dall’allenatore che ha portato l’Inter in finale di Champions League nel 2023 e nel 2025. Arriva quindi un chiaro segnale di resa del tecnico ex Lazio.

L’incontro è durato circa tre ore dalle 14 alle 17 e ha permesso ad Inzaghi e alla società di chiarire i propri punti di vista in un clima molto disteso e cordiale. L’allenatore ha rinunciato a tutti e 7 i milioni di euro che gli spettavano nell’ultimo anno di contratto e ha promesso a Marotta che non chiederà al club arabo dei giocatori dell’Inter.