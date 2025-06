L’annuncio sul mercato dell’Inter che allarma i tifosi

In queste ore che seguono la decisione ufficiale di Simone Inzaghi di non allenare più l’Inter con effetto immediato per volare in Arabia Saudita, si sta riflettendo negli uffici della sede nerazzurra su quale scelta effettuare per la sua successione in panchina: intanto spunta un annuncio di mercato che allarma i tifosi.

Dalle colonne de Il Giornale emerge una rivelazione su quelle che sono le intenzioni del fondo Oaktree per quanto riguarda gli investimenti da fare nel corso dell’estate. Pare infatti che dopo le spese per Petar Sucic e Luis Henrique non ci saranno altre grosse entrate nella rosa dell’Inter, a meno di cessioni cospicue, questo il commento del quotidiano:

“Sapeva che non c’erano margini per soddisfare le sue richieste, che non erano economiche, ma programmatiche: il mercato non lo fa Marotta, ma il fondo americano. E il mercato di Oaktree andrà poco oltre Luis Henrique, Sucic e forse Bonny. Se esce uno fra Bisseck e Frattesi, quei soldi saranno reinvestiti. Poi solo caccia ai prestiti, agli esuberi degli altri, ma per quelli ci sarà come sempre da aspettare la fine di agosto”.