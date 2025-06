Nuovo BOMBER al Mondiale con l’Inter: è UFFICIALE

Arrivano buone notizie per l’Inter per quanto riguarda la lista convocati per il Mondiale per Club. Uno dei timori dei nerazzurri era infatti quello di rischiare di avere soltanto Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi come attaccanti disponibili per il torneo, visto che Correa e Arnautovic sono in scadenza e non ci saranno. Arriva però un annuncio ufficiale della FIGC su Francesco Pio Esposito che cambia tutto con le seguenti parole:

“Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che – in accordo con il professor Piero Volpi, responsabile sanitario dell’Inter, suo club di appartenenza – lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni.”, si legge nel comunicato della FIGC.

Questo fatto spalanca le porte alla presenza del giovane attaccante classe 2005 al Mondiale per Club con l’Inter al termine di una stagione in cui ha fatto molto bene in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia, pur mancando la promozione proprio all’ultima partita delle finali playoff contro la Cremonese. Se dovesse recuperare in tempo da questo problema fisico accusato con l’Italia U21, Esposito potrà giocare subito negli Stati Uniti con l’Inter ed essere valutato dal nuovo allenatore.