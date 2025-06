Spunta una CLAUSOLA di mercato nel divorzio Inter-Inzaghi

Dopo la separazione ufficiale tra l’Inter e l’ormai suo ex allenatore Simone Inzaghi, esiste la possibilità che i due si affrontino in una gara ufficiale nel giro di appena un mese, in occasione del Mondiale per Club. C’è inoltre un altro timore che si aggira tra i tifosi nerazzurri ed è relativo all’impatto sulle trattative di mercato.

Essendo Inzaghi un allenatore che è stato capace di creare unione nel gruppo squadra e di farsi seguire da molti suoi calciatori, c’è la paura che possa chiedere ai ricchissimi proprietari dell’Al-Hilal di portare in Saudi League anche alcuni dei suoi migliori giocatori in questi anni di soddisfazioni con l’Inter ma così non sarà.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra e l’allenatore piacentino hanno raggiunto un patto: Inzaghi non metterà i bastoni fra le ruote all’Inter andando a chiedere l’acquisto di giocatori molto importanti per il progetto futuro della squadra anche con un nuovo tecnico.