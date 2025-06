“La squadra è da rifondare”: rivelazione SHOCK su Inzaghi

In questa giornata successiva all’addio di Simone Inzaghi con l’Inter stanno venendo a galla dai giornali le prime rivelazioni su cosa si sono detti l’allenatore e la dirigenza nerazzurra nel tanto atteso incontro che ha sancito la fine dell’era Inzaghi. La riunione si è svolta ieri pomeriggio a Milano e il tecnico ha subito confermato di voler andare in Arabia.

Inzaghi ha infatti accetta la ricchissima proposta dell’Al-Hilal che è stata molto difficile da rifiutare viste le cifre in palio ma anche perché considerava chiuso il suo ciclo all’Inter e aveva quindi bisogno di una nuova avventura per cambiare aria dopo moltissimi anni di Serie A tra nerazzurri e prima anche la Lazio.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, nelle intenzioni di Inzaghi c’era la necessità di muoversi in estate con una profonda rivoluzione della rosa dell’Inter che appare molto stanca e nella quale sono presenti molti giocatori a fine carriera e di età avanzata. Questo però non accadrà e può essere un altro dei motivi di rottura, come spiega il quotidiano:

“Ci sono la stanchezza di un anno vissuto oltre i limiti, la consapevolezza che oggi l’Inter sia squadra consumata, che andrebbe rifatta e che invece sarà solo restaurata, il timore che a queste condizioni non ci si possa ripetere. Inzaghi è arrivato all’incontro con Marotta (presenti anche Ausilio e Baccin, ma nessun dirigente di Oaktree) con le idee già chiare. Del resto col presidente aveva parlato due volte al telefono fra domenica e lunedì”.