CorSera: “Inzaghi ha chiesto Bastoni e Barella in Arabia”

Dopo quattro anni l’Inter adesso deve voltare pagina e prepararsi a un cambio di guida tecnica in seguito all’addio di Simone Inzaghi che ha deciso di volare in Arabia Saudita accettando la ricchissima offerta dell’Al-Hilal. Uno dei timori dei tifosi nerazzurri è che ora il tecnico possa chiedere alcuni suoi ex giocatori al club arabo.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere della Sera, nelle scorse settimane e nelle fasi di trattativa con il club saudita, Inzaghi avrebbe fatto i nomi di Nicolò Barella e di Alessandro Bastoni come possibili profili a lui molto graditi anche per questa avventura in Saudi League. Tuttavia, sembra che ciò non si avvererà.

Come scrive sempre lo stesso quotidiano milanese, i due giocatori dell’Inter hanno però rifiutato con fermezza la possibilità di trasferirsi già adesso in un campionato come quello arabo, distante dai massimi livelli a cui ora i due giocatori sono abituati. Inoltre, lo stesso Inzaghi ieri ha raggiunto un patto di “non belligeranza” con Marotta per il mercato.