Inzaghi lascia l’Inter: ADDIO ufficiale

Confermate le sensazioni degli ultimi giorni: Simone Inzaghi ha comunicato alla dirigenza dell’Inter che lascia la squadra dopo 4 stagioni e che volerà fin da subito in Arabia Saudita accettando la ricchissima offerta dell’Al-Hilal, lo riporta Sky Sport.

L’allenatore piacentino ha incontrato oggi la società a tre giorni dalla grande delusione per la sconfitta in Champions League molto pesante contro il PSG e ha comunicato ufficialmente il suo intento di lasciare la squadra dopo 4 campionati e 6 trofei vinti dal 2021 ad oggi.

Ora per la società nerazzurra si aprono quindi le porte della scelta per il nuovo allenatore a cui affidare la panchina della prima squadra dell’Inter. Tra pochi giorni inoltre il gruppo nerazzurro volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.