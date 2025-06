Rocchi: “Ecco perché non è uscito l’audio del rigore di Bisseck”

Quest’oggi si è tenuta una conferenza stampa di fine stagione con l’intervento del designatore dell’AIA, Gianluca Rocchi che ha parlato degli aspetti positivi di quest’ultima stagione dal punto di vista arbitrale ma anche degli errori che sono stati commessi. Uno sbaglio che lui in prima persona non rifarebbe riguarda l’audio del VAR del caso da rigore in Inter-Roma sul fallo di Ndicka su Bisseck. Queste le sue parole:

“Ci sono tanti errori, quello che mi ha fatto più riflettere è sulla comunicazione. Non è stato facile gestire gli audio su Open VAR, in alcune circostanze ho dovuto tutelare i ragazzi, esempio su Inter-Roma, ma questa è una scelta mia. Non sono bravo a preparare questo tipo di lavoro, come esperienza ho capito che è meglio far vedere tutto. Questa è una sfida che lancio per il futuro, a me va bene questo ma dovreste anche concedere la possibilità di designare un arbitro che ha sbagliato anche la settimana successiva”.