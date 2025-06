Fabregas chiave per l’affare Nico Paz: tentativo Inter

Nelle prossime ore il mondo Inter scoprirà finalmente quale sarà la scelta di Simone Inzaghi relativa al suo futuro sulla panchina nerazzurra. Nel caso in cui il tecnico piacentino decidesse di salutare il club e prepararsi per nuove avventure, c’è già una lista di potenziali sostituti fra cui primeggia Cesc Fabregas.

L’attuale allenatore del Como ha messo in mostra un bel gioco in questo suo primo anno di Serie A e ha fatto brillare enormemente un grande talento che risponde al nome di Nico Paz. Il fantasista argentino in questa sua prima stagione in Italia si è messo in grande mostra e ha attirato l’interesse dell’Inter e di altri grandi club.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il desiderio dell’Inter di portare Nico Paz a San Siro non è svanito e l’eventuale arrivo di Fabregas in panchina potrebbe aiutare a trovare un accordo. Preoccupa però la presenza del Real Madrid che sembra intenzionato a pagare la clausola di recompra e a riportarlo in Spagna dal Como.