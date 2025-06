TUTTI i possibili sostituti di Inzaghi alla guida dell’Inter

Ancora per alcuni giorni ci sarà incertezza sul futuro dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che ha in programma un incontro con la società per confrontarsi e stabilire quali possano essere i programmi futuro e un piano per ripartire dopo il pesantissimo ko in finale di Champions League contro il PSG.

Fin da ieri sera nel postpartita, i colleghi di Sky Sport hanno riportato una lista di possibili allenatori che il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione come Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu: la volontà è infatti quella di scegliere un profilo giovane e da cui far ripartire un nuovo ciclo.

Va però ricordato che tutta l’Inter e in primis il presidente Beppe Marotta ha sempre dichiarato grande ammirazione per il lavoro di Inzaghi e vorrebbero trattenerlo. Se il tecnico piacentino cambierà però idea vanno tenuti d’occhio per la sua successione anche i nomi di Francesco Farioli (ex Ajax) e di Patrick Vieira.