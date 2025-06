Zazzaroni difende Inzaghi: “Non gli do responsabilità”

Dalle colonne del Corriere dello Sport si legge oggi il pensiero di Ivan Zazzaroni dopo la finale di Champions League di ieri sera in cui il PSG ha travolto l’Inter con un incredibile 5-0. Il giornalista sottolinea i meriti della squadra francese e prende anche le difese di Simone Inzaghi con queste parole:

“Si è trattato di una finale assai diversa da quella di Istanbul: non ci può essere rimpianto, troppo evidente la superiorità dei francesi. Non riesco ad attribuire troppe responsabilità a Simone. Ernesto (Pellegrini ex presidente nerazzurro scomparso ieri, ndr), il tuo posto a San Siro resterà vuoto a lungo e all’Inter qualcosa cambierà. Sono convinto che si sentirà un po’ più sola. So che tu l’avresti perdonata, avresti detto <ragazzi, ci rifaremo, siamo l’Inter>”, si legge nell’articolo del direttore del quotidiano.