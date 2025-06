Il Como ora ha paura: PRONTO il sostituto di Fabregas

Dopo aver mostrato grande attaccamento nelle scorse settimane dinnanzi ai tentativi nei suoi confronti di Bayer Leverkusen e Roma, Cesc Fabregas potrebbe seriamente vacillare davanti alla corte dell’Inter qualora Simone Inzaghi dovesse comunicare il suo addio nel vertice di questo pomeriggio.

Per la prima volta, infatti, anche il Como teme seriamente di poter perdere l’allenatore spagnolo. Fabregas ha sempre mostrato grande apprezzamento verso i colori nerazzurri e più volte è stato avvistato a San Siro per seguire i match della squadra di Simone Inzaghi.

Proprio per questa ragione a Como stanno già iniziando i ragionamenti sulla figura su cui puntare in caso di addio di Fabregas. In primo piano, come riportato da Calciomercato.it, c’è il nome di Daniele De Rossi. Già contattato nei giorni scorsi quando lo spagnolo era entrato nel mirino della Roma, l’ex giallorosso potrebbe diventare il suo sostituto in caso di divorzio.