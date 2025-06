Rilancio Inter per Hojlund: nuova FORMULA sul tavolo

Si prospetta un’estate di grandi rinnovamenti per la rosa dell’Inter che cerca delle nuove soluzioni in vari reparti del campo e soprattutto in attacco dove le partenze previste sono tante e quindi ci sarà bisogno di parecchi nuovi giocatori, chiunque sarà il nuovo allenatore a sedere la prossima stagione sulla panchina dei nerazzurri.

Tra i profili seguiti dall’Inter c’è anche quello di Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che conosce già bene il nostro campionato visto che ha militato nell’Atalanta nella stagione 2022/23 segnando 10 gol fra tutte le competizioni. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sarebbe uno dei preferiti.

Hojlund è uno degli attaccanti seguiti con maggiore interesse dall’Inter che però deve fare i conti con il peso sul bilancio del Manchester United che ha il cartellino della punta danese. Due anni fa fu infatti pagato 75 milioni di euro: per questa ragione l’unica chiave possibile per concludere l’affare è quella di un prestito con diritto di riscatto.