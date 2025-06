Il saluto del presidente Marotta per l’addio di Inzaghi

Dopo la notizia dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter, sul sito ufficiale del club è stato pubblicato un comunicato ufficiale di saluto del club, nel quale anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha voluto ringraziare quello che è stato l’allenatore della prima squadra negli ultimi quatrro anni con queste parole:

“A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il Club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.