Di Marzio: “Blitz di Ausilio a Londra per Fabregas”

L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare la pista Cesc Fabregas. Dopo le parole dell’allenatore spagnolo di questo pomeriggio sulla volontà di rimanere a Como, il direttore sportivo nerazzurro ha deciso di scendere in azione e fare di tutto pur di convincerlo ad accettare la proposta interista.

A tal proposito, come riferito da Gianluca Di Marzio, il presidente Beppe Marotta ha chiesto al Como l’autorizzazione per poter incontrare direttamente Fabregas e discutere di un eventuale accordo. Ausilio, dunque, attende il via libera del club lombardo prima di poter fissare un appuntamento con lo spagnolo.

Queste le ultime: “Beppe Marotta ha chiesto al Como l’autorizzazione per poter incontrare Fabregas. Qualora ricevesse il via libera, Piero Ausilio sarebbe già pronto a incontrarlo, a Londra oppure in Italia”.