Marotta: “Inter club forte, non ci spaventa niente”

Nelle ore in cui l’Inter si trova alla ricerca di un nuovo allenatore, con Cesc Fabregas in prima fila nonostante la resistenza del Como, il presidente Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport per lanciare un messaggio ai tifosi nerazzurri.

Queste le parole del numero uno dell‘Inter sul momento vissuto dai nerazzurri dopo l’addio ufficiale dalla panchina di Simone Inzaghi: “Siamo un club forte, determinato. Abbiamo uno zoccolo duro di grandi valori. Sapremo reagire a questo periodo di difficoltà imprevisto, non ci spaventa proprio niente”.