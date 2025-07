Ecco l’anticipazione sulla terza maglia dell’Inter: le FOTO

Manca ancora poco meno di un mese prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione e per l’Inter è appena iniziato il raduno estivo con i primi test atletici dopo le vacanze dei calciatori che quest’anno sono state posticipate per via del Mondiale per Club. Nel frattempo emergono le prime indiscrezioni anche su quella che potrebbe essere una divisa ufficiale.

Come al solito, il sito FootyHeadlines ha rilanciato in anteprima le immagini delle divise per la nuova stagione di parecchi club. Fra questi c’è pure l’Inter con la sua terza maglia che ancora deve essere presentata. Sembrerebbe essere di un colore misto tra il blu e il grigio, definito “blu navy” con dei loghi, contorni e dettagli in arancione.

Al pari della terza divisa della passata stagione rimane anche in questo caso il logo dell’Inter al centro del petto. Qui di seguito le immagini divulgate sempre dal medesimo sito specializzato in maglie dei club di calcio per farvi fare un’idea più precisa di quella che dovrebbe essere questa terza divisa per il campionato 2025/26.