Mercato – Inter-Barcellona: settimana chiave per l’affare Brozovic-Kessie

Inter e Barcellona sono tornate a parlarsi e attenzione a quello che può accadere già nelle prossime ore. L'asse di mercato è caldo, sul tavolo ballano al momento quattro nomi. Da un lato si è accesa all'improvviso, in queste ore, l'ipotesi di uno scambio tra Memphis Depay e Joaquin Correa . Dall'altro, invece, si discute già da qualche giorno un'operazione incrociata che coinvolge Marcelo Brozovic e l'ex milanista Franck Kessie , volato a Barcellona a parametro zero la scorsa estate.

Un intermediario, scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport, ha proposto questa operazione facendo leva sull'interesse dell'Inter per il centrocampista ivoriano, da tempo sondato dai dirigenti nerazzurri. Al momento si tratta di un'idea, ma secondo Sky Sport la trattativa potrebbe infiammarsi durante questa settimana. Per il giornalista Alfredo Pedullà è una pista da tener d'occhio, considerando che lo scambio può definirsi equilibrato, ma l'Inter vorrebbe ottenere un conguaglio economico per dare l'ok all'operazione.

La prima parte di stagione travagliata dagli infortuni ha fatto dimenticare a molti l'importanza di Marcelo Brozovic in questa Inter, che non può essere sottovalutata. Allo stesso tempo, in vista della partenza di Gagliardini e con la crescita di Calhanoglu e Asllani nel ruolo del croato, Kessie sarebbe un'integrazione tecnicamente corretta e utile al reparto nerazzurro. Se i dirigenti interisti dovessero riuscire a strappare un'operazione vantaggiosa anche economicamente, non sarebbe un'idea del tutto da scartare.