Mercato – Gagliardini addio: l’Inter scalda la promozione di Fabbian

Cremonese scartata a gennaio, l'ex Atalanta andrà a zero

Redazione Passione Inter

Gagliardini saluta l'Inter. Dopo lo sfogo post Inter-Verona del centrocampista bergamasco, si tratta solo di capire le tempistiche del suo addio e la nuova destinazione. Scartata l'ipotesi Cremonese subito, al momento l'opzione più probabile sembra il trasferimento a parametro zero in estate. Il Monza rimane una possibilità, ma anche Atalanta, Lazio e Torino si sono interessate. Nel frattempo l'Inter pensa a come sostituirlo.

Secondo La Gazzetta dello Sport una possibilità potrebbe essere data a Giovanni Fabbian. Classe 2003, è un prodotto del settore giovanile interista e si trova attualmente in prestito alla Reggina, in Serie B, dove sta facendo benissimo: titolare fisso, con 5 gol e 1 un assist. Numeri niente male per un centrocampista al primo anno tra i professionisti.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Nell'ottica della sostenibilità non più rimandabile per i conti dell'Inter, sostituire un panchinaro così costoso con un giovane di proprietà sarebbe una scelta molto interessante. Da quello che ci risulta la dirigenza interista vorrebbe testare Fabbian, con continuità, almeno per un anno in Serie A prima di promuoverlo. Ma se Asllani continua a crescere, lo spazio per un talento da valorizzare in casa ci sarebbe. E Fabbian sembra uno che va di corsa.