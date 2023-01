Verso la Supercoppa Italiana: test Brozovic, Lukaku vuole esserci. Doppio ballottaggio

L'Inter è atterrata Riyadh, in Arabia Saudita, ed è iniziata la missione per la Supercoppa Italiana. Mercoledì, alle 20 italiane, la sfida al Milan per il primo trofeo stagionale in palio. Ore decisive per mister Simone Inzaghi, alle prese con alcuni dubbi di formazione da sciogliere nelle prossime sedute di allenamento.