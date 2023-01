Mercato – Kessie, pista calda: il giocatore ha voglia di Inter

La pista che potrebbe portare Kessie all' Inter è tutt'altro che tramontata. Come riportato infatti dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà , il centrocampista ivoriano vorrebbe fortemente trasferirsi in nerazzurro e la sua volontà potrebbe fare la differenza nella buona riuscita dell'operazione.

Addirittura il calciatore, sempre secondo Pedullà, avrebbe per il momento messo in stand by altre due proposte, una dalla Premier League, per aspettare i nerazzurri. Lo scambio con Brozovic al momento è tutto da delineare, ma sembra meno fantamercato di quanto preventivato inizialmente. L'Inter infatti avrebbe aperto all'operazione a determinate condizioni, magari con anche un conguaglio a favore. I due centrocampisti percepiscono all'incirca lo stesso stipendio ed entrambi potrebbero aggiungere alle rispettive rose un profilo mancante.

L'esplosione di Calhanoglu in cabina di regia ha senza dubbio cambiato molte cose in casa Inter. Il turco non ha fatto rimpiangere Brozovic, anzi, in termini di visione di gioco si è dimostrato anche migliore. Il croato resta un centrocampista straordinario nel dare equilibrio, tuttavia il tempo avanza anche per lui (viaggia verso i 31 anni) e in questa stagione è stato tormentato dagli infortuni muscolari. I nerazzurri con Kessie potrebbero dare solidità al reparto, inserendo un calciatore più giovane e con caratteristiche che in rosa mancano. Senza contare che così, con il solo Calhanoglu in cabina di regia, la crescita di Asllani potrebbe essere più semplice.