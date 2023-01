Non solo l’Inter su Schuurs: anche altre due big italiane sulle sue tracce

Schuurs è sicuramente uno dei nomi più caldi in vista delle prossime finestre di mercato. Il difensore del Torino sta stupendo tutti a suon di prestazioni maiuscole, riuscendo ad oscurare il ricordo di Bremer nei tifosi granata. Il suo rendimento ha ovviamente attirato le attenzioni di diversi club, Inter in primis.

La situazione delicata in casa nerazzurra lato rinnovi (su tutti quelli di Skriniar e De Vrij), costringe il club a pensare al futuro della difesa. Cairo valuta il proprio gioiello 25 milioni di euro, tanti, ma non troppi se si considera l'andamento del mercato attuale. E a fronte di qualche uscita importante, servirebbe necessariamente un difensore giovane e di qualità. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, sulle tracce del difensore del Torino non ci sarebbe solo l'Inter. Il Napoli già da qualche tempo lo tiene d'occhio in caso Kim a fine stagione ricevesse un'offerta monstre. E negli ultimi giorni anche la Roma di Mourinho starebbe valutando di inserirsi prepotentemente, soprattutto qualora Smalling non dovesse rimanere nella Capitale.