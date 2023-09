Mkhitaryan ora il RINNOVO è un obbligo: i dettagli sulla trattativa

Henrikh Mkhitaryan è stato protagonista assoluto del successo dell’Inter contro il Milan, certificando la sua centralità nella squadra nerazzurra. Inzaghi difficilmente rinuncia a lui e l’armeno ha sempre dato seguito a questa fiducia con prestazioni di altissimo spessore. Difficile, ad oggi, immaginare un suo futuro lontano dal mondo interista.

Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe già al lavoro per il prolungamento del suo contratto in scadenza il prossimo giugno. I nerazzurri vorrebbero un rinnovo fino al 2025.

Nelle ultime ci sarebbe già stato un primo incontro con l’agente di Mkhitaryan, che avrebbe dato segnali abbastanza positivi. D’altronde, anche lo stesso giocatore si trova molto bene in nerazzurro e vorrebbe restare.

L’opinione di Passione Inter

Dopo la prestazione di ieri nel Derby, il rinnovo di Mkhitaryan sembra quasi obbligatorio. L’armeno è uno dei fedeli scudieri di Inzaghi e in ogni partita conferma questa sua insostituibilità. Il prossimo gennaio compirà 35 anni, ma il suo livello tecnico e atletico meritano ulteriore fiducia, al di là della carta d’identità.