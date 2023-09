Mkhitaryan è un PROFESSORE: i voti dei giornali alla sua partita

Con due gol e un assist, Henrikh Mkhitaryan non può che essere il migliore in campo dell’Inter nel Derby vinto 5-1 contro il Milan. L’armeno ha giocato una partita a tutto tondo, dimostrando ancora una volta di essere un elemento prezioso della rosa di Inzaghi.

Lo sottolineano anche le pagelle dei giornali. La Gazzetta dello Sport, in particolare, risponde a tutti coloro che avevano pensato che fosse giusto metterlo in panchina. Inzaghi, però, sa l’importanza dell’armeno, “Una Treccani in entrambe le fasi”, e lo sceglierebbe sempre, anche al parco.

Per il Corriere dello Sport, Mkhitaryan è il “migliore in campo a braccia alzate, nonostante le acrobazie altrui”, sottolineando anche i rimpianti di chi lo ha lasciato andare via, forse con giudizi troppo affrettati. Tuttosport, invece, incorona la sua gara definendola da “professore”.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 8.5 – “Dove lasciare il posto a Frattesi? Dopo 5 minuti Micki segna nella porta in cui ha segnato Frattesi martedì. Il ragazzino ne ha fatti 2 in Nazionale? Allora ne fa 2 anche lui. Non basta, Per dimostrare grandezza d’animo, manda in gol pure Frattesi… Una Treccani in entrambe le fasi. Se Inzaghi fa le squadre al parco, come i bambini, per primo chiama Mkhitaryan”.

Corriere dello Sport 8.5 – “Vecchio mio, quanto manchi a chi ti ha avuto in squadra. Due gol e un assist, più la voglia perenne di inventare in concretezza. Migliore in campo a braccia alzate, nonostante le acrobazie altrui”.

Tuttosport 8.5 – “Segna due gol, regala un assist al bacio a Frattesi e fa tante altre cose buone. Unica macchiolina in una gara da professore il gol mancato di testa dopo 11 minuti”.

Passione Inter 9 – “Rapace come un vero attaccante sul gol del vantaggio. Sfiora il raddoppio di testa. Fa il solito lavoro in entrambe le fasi sempre molto prezioso. Poi mette in ghiaccio la partita con una giocata da grande campione. La ciliegina sulla torta è l’assist per Frattesi”.