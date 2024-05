Zielinski saluta il Napoli per l’Inter: annuncio ufficiale ai tifosi

In attesa degli annunci ufficiali, Piotr Zielinski si può virtualmente considerare insieme a Mehdi Taremi come un nuovo calciatore dell’Inter per la stagione 2024/25. Il centrocampista polacco ha infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Napoli, accettando la corte serrata del club nerazzurro che ha così piazzato un super colpo a zero.

Ad una giornata dal termine del campionato, Zielinski ha incontrato ieri i tifosi partenopei annunciando la sua decisione: “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi abbia mai offeso”.

Il centrocampista ha trascorso a Napoli ben otto stagioni ed è stato grande protagonista lo scorso anno della vittoria del terzo Scudetto nella storia degli azzurri: “Questo significa molto per me. I successi che ho ottenuto con questo club sono in linea coi miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio”.