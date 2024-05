L’ultimo regalo di Zhang all’Inter prima dell’addio

Avverrà questo pomeriggio a partire dalle 17 il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. Una svolta sicuramente epocale per l’Inter che per la prima volta nella sua gloriosa storia si appresta a diventare americana. Sul futuro del club, però, non sembra esserci grande apprensione da parte dei dirigenti considerata la continuità che gli verrà garantita dal fondo californiano.

Su questo aspetto, gran parte dei meriti andrà riconosciuta proprio allo stesso Steven Zhang. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è stato il presidente nerazzurro a volere fortemente i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin sino al giugno 2027. Difatti, un ultimo regalo a tutti i tifosi dell’Inter per consegnare il club nelle mani dei tre dirigenti che hanno fatto le fortune del popolo nerazzurro negli ultimi anni.

Contratti lunghi che verranno rispettati anche da Oaktree, il quale ripartirà in particolare da Marotta come garante della continuità e figura centrale anche dopo il passaggio di proprietà.