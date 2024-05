Inter, dalle 17 scatta l’era di Oaktree: atteso comunicato ufficiale

2906 giorni dopo, Suning si appresta a dire addio definitivamente all’Inter. Uno scenario che sembrava impensabile sino ad una settimana fa, ma che negli ultimi giorni ha subito una netta accelerata in seguito ai problemi riscontrati con Pimco.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, questo pomeriggio alle 17 scadrà il tempo a disposizione della famiglia Zhang per restituire il prestito incassato nel 2021 da Oaktree. Un rifinanziamento da 380 milioni di euro che Suning non sembra poter più affrontare e che porterà il club nerazzurro nelle mani del fondo californiano.

A partire dalle 17, qualora non dovessero arrivare novità inattese dalla Cina, l’Inter diventerà ufficialmente americana e da quel momento dovrebbe arrivare anche un annuncio con un comunicato sul sito del club nerazzurro. Il 21 maggio 2024 è quindi destinato dunque ad entrare, nel bene o nel male, nella storia dell’Inter: a 2906 giorni di distanza, un nuovo proprietario – per la prima volta statunitense – prenderà in mano le sorti del club.