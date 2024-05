Non solo Lautaro, l’Inter ha altre due firme in pugno

Non saranno imminenti i prossimi affari dell’Inter a causa del passaggio di proprietà da Suning a Oaktree. Superati i tempi tecnici e nominato il nuovo consiglio di amministrazione del club nerazzurro, però, i dirigenti potranno tornare ad un regime di normale operatività.

Oltre alle operazioni in entrata sulle quali si lavora da mesi, e che inevitabilmente finiranno per qualche settimana in standby, in ordine di priorità vi sono tre importanti firme che l’Inter dovrà ufficializzare. La prima riguarda quella di Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto, sempre più vicina stando alle ultime parole rilasciate sull’argomento dal capitano nerazzurro.

Le altre due, tanto importanti quanto quella dell’argentino, fanno riferimento ai nuovi contratti di Nicolò Barella e Simone Inzaghi. Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, con entrambi è già stata raggiunta un’intesa di massima. Al centrocampista andranno circa 6,5 milioni di euro sino al giugno 2029, mentre il tecnico prolungherà il suo accordo fino al 2027 per un ingaggio da 6,5/7 milioni a stagione.