Svolta Dumfries, Inzaghi frena la cessione: cosa è successo

In attesa di completare il passaggio ad Oaktree, sull’agenda dei dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni vi sarà un appuntamento molto importante. Il club nerazzurro dovrà infatti incontrare gli agenti di Denzel Dumfries per conoscere la volontà del ragazzo in merito ad un’ultima proposta per il rinnovo del contratto.

Rispetto ai 5 milioni chiesti dai suoi agenti, l’Inter vorrebbe chiudere con un prolungamento triennale fino al giugno 2027 da 4 milioni a stagione. Dovesse accettare queste condizioni, Dumfries verrebbe tolto dai ragionamenti fatti nelle ultime settimane sul mercato in uscita. Dietro questo tentativo, tra l’altro, vi sarebbe lo zampino di Simone Inzaghi.

Come riportato da Tuttosport, il laterale olandese viene ritenuto dall’allenatore come un professionista esemplare, un calciatore che si allena sempre al massimo e che mai si lamenta quando rimane in panchina, ma che anzi entra sempre dando il suo meglio quando viene chiamato in causa.

Considerato l’impiego di Buchanan anche da esterno sinistro, Inzaghi vorrebbe trattenere Dumfries a destra e non ricercare sul mercato altri sostituti. L’allenatore sa bene che anche sotto l’aspetto atletico-sportivo sarebbe complicato trovare altri calciatori con le sue caratteristiche, capaci di fare su e giù sulla fascia contribuendo sia alla fase offensiva che a quella difensiva.