Inizia il girone di ritorno dell’Inter. All’U-Power Stadium, i nerazzurri affrontano il Monza nella 20a giornata del campionato di Serie A, con l’obiettivo di arrivare con una vittoria all’impegno della prossima settimana in Supercoppa.

Inzaghi cambia solo tre elementi rispetto alla sfida contro il Verona, con De Vrij in campo al centro della difesa, mentre Darmian e Dimarco partiranno titolari sulla fascia destra. Frattesi, autore del gol vittoria contro i veneti, che partirà in panchina, con Barella dal primo minuto. In avanti confermatissima la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Palladino, invece, sceglie il collaudato 3-4-2-1, con gli ex D’Ambrosio e Gagliardini in campo dal primo minuto. Titolare anche il gioiello di proprietà nerazzurra, Valentin Carboni, che insieme a Colpani, comporrà il duo alle spalle di Colombo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Monza-Inter: